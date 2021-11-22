Politika

Kürdistan Bölgesi'nin İsveç Temsilcisi: İsveç’te Kürt diasporası güçlü

Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim, İsveç hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne önem verdiğini belirtti.
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Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim
Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim
kürdistan İsveç Ann Linde Şoreş Kadir Rahim

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim, İsveç’te Kürt diasporası güçlü olduğunu söyledi.

Uluslararası Erbil Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kürdistan Bölgesi Hükümeti İsveç Temsilcisi Şoreş Kadir Rahim, İsveç hükümetinin Kürdistan Bölgesi’ne önem verdiğini belirtti.

İsveç’teki Kürt diasporasının güçlü olduğunu bildiren Rahim, Kürtlerin İsveç’in geleceğini şekillendirmeye ortak olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı’nın Erbil ziyaretinde Kürdistan Bölgesi ile Irak arasındaki sorunların ele alınacağını kaydeden Rahim, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde’nın Kürdistan Bölgesi’ndeki bileşenlerin temsilcileriyle de bir araya geleceğini dile getirdi.

Linde’nın Erbil temaslarında Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılar konusunu da masaya yatıracağını söyleyen Rahim, “İsveç Kürdistan Bölgesi’nin sığınmacılara destek olmasını istiyor” dedi.

 

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