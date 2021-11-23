Başbakan, İsveç Dışişleri Bakanı’yla bir araya geldi

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile bir araya geldi.

Görüşmede İsveç Dışişleri Bakanı, Kürdistan Bölgesi ile ülkesi arasındaki dostluğun önemine değinerek, İsveç'teki Kürt mültecilerin saygı gördüğünü söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı, görüşmede terör örgütü DAİŞ’in yenilmesinde Peşmerge Güçleri’nin rolüne de değindi.

Başbakan Mesrur Barzani de, DAİŞ'e karşı Uluslararası Koalisyon çerçevesinde Peşmerge Güçleri'ne verdiği destek için İsveç'e teşekkür etti.

Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin reform, ekonomik altyapının güçlendirilmesi ve gelir kaynaklarının genişletilmesi çalışmalarından bahsetti.

Ayrıca, 10 Ekim’de Irak’ta gerçekleşen seçim sonrası siyasi durum ve Belarus-Polonya sınırında yaşanan mülteci sorunlarının çözümü de görüşmenin diğer konularıydı.