Politika

13 HDP'linin dokunulmazlık fezlekesi TBMM’de

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın da aralarında bulunduğu 13 HDP milletvekilinin 16 yeni dokunulmazlık fezlekesi TBMM’ye sunuldu.
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türkiye HDP milletvekilli fezleke

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'a ait 2, Van Milletvekili Murat Sarısaç'a ait 3 ve Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk, Dersim Milletvekili Alican Önlü, Urfa Milletvekili Ömer Öcalan, Diyarbakır Milletvekili Remziye Tosun, Van Milletvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, Batman Milletvekili Feleknas Uca, Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan ile Siirt Milletvekili Sıdık Taş ve Demokratik Bölgeler Partisi Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'e ait 1'er dokunulmazlık dosyası TBMM’ye ulaştı.

13 milletvekili hakkındaki 16 dokunulmazlık dosyası, Anayasa-Adalet Karma Komisyonu'na sevk edildi.

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