Sağlık

Türkiye’de Covid-19: 28 bin 170 yeni vaka, 208 ölüm

Türkiye Sağlık Bakanlığı, coronavirüs salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.
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türkiye coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saate 28 bin 170 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı, 208 kişi vefat etti.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, coronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin günlük resmi verileri açıkladı.

Buna göre son 24 saate 28 bin 170 kişinin testi pozitif çıktı, 208 kişi vefat etti, iyileşenlerin sayısı 29 bin 353 oldu. 

Son 24 saatte 365 bin 412 Covid-19 testi yapıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca mesajında "Covid-19 solunum yoluyla bulaşan bir hastalık. Çoğu kere farkında bile olmadan yüzümüze dokunmamız virüsün bulaşma ihtimalini artıyor. Temas ettiğimiz yüzeylerde virüs olabileceği için ellerimizi sık sık yıkamalıyız. Maskenin bu açıdan da koruma sağladığını ise unutmamalıyız" ifadelerini kullandı. 

Günlük vaka sayısı dün 24 bin 856, vefat sayısı ise 193 olmuştu.

 

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