Pentagon’dan yeni bir UFO inceleme birimi

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Haziran ayında, son 17 yılda gözlemlenen 144 'UFO' olayıyla ilgili incelemelerin yer aldığı bir rapor yayınlayan ve gizemli uçan nesnelerin doğasını anlayabilmek için yeterli veri bulunmadığını açıklayan Pentagon, kısıtlı hava sahasında meydana gelen UFO olayları iddialarını mercek altına almakla sorumlu yeni bir birim kurulduğunu duyurdu.

'Havadaki Nesneleri Tanımlama ve Yönetim Senkronizasyon Grubu' olarak adlandırılan yeni grup, ABD'nin İstihbarattan Sorumlu Savunma Müsteşarı, Müşterek Kurmay direktörü ve Ulusal İstihbarat Dairesi'nden yetkililerce denetlenecek.

ABD ordusuna bağlı mevcut 'Tanımlanamayan Hava Fenomenleri Çalışma Grubu', kurulan yeni birimin altında faaliyet gösterecek.

Pentagon'un açıklamasına göre yeni grup, nesneleri tespit etme, tanımlama ve ilişkilendirme, ilgili tehditleri değerlendirme ve azaltma görevi üstlenecek.

ABD Savunma Bakan Yardımcısı Kathleen Hicks konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kısıtlı hava sahasındaki tanımlanamayan hava olgularının uçuş ekipleri için potansiyel bir uçuş güvenliği riski oluşturduğunu ve ulusal güvenlik endişelerine yol açtığını belirtti.