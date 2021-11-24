Politika

Türkiye’de ittifak ve partilerin oy oranında son durum nedir?

Yayımlanan son anket sonuçlarına göre Millet İttifakı 41,2 oy oranına ulaşırken, yüzde 40 oy oranına sahip Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.
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türkiye Anket Cumhur İttifakı Millet İttifakı AK Parti CHP HDP MHP

HABER MERKEZİ

ORC Araştırma Genel Müdürü Mehmet Pösteki, 17-23 Kasım tarihlerinde yapılan son anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette AK Parti 30,9, CHP ise 25,7 oy oranına ulaştı. İYİ Parti'nin oy oranı ise yüzde 15,5 oldu.

MHP'nin oy oranı 9,1 olarak belirtildi. HDP'nin oy oranı ise yüzde 8,4 olarak ölçüldü.

DEVA Partisi yüzde 3,7, Gelecek Partisi yüzde 2,5 oy oranına ulaştı.

Saadet Partisi yüzde 1,3 olarak ölçülürken, diğer partilerin oy oranı yüzde 2,9 oldu.

Ankette Millet İttifakı'nın toplam oy oranı yüzde 41,2'ye ulaştı ve yüzde 40 oy oranı ölçülen Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı.

 

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