Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19: 372 yeni vaka, 8 can kaybı
ERBİL (K24)
Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 8 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 5 bin 218 Covid-19 testi yapılırken, 372 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 478 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 3 milyon 496 bin 37 Covid-19 testi yapılırken, 373 bin 335 kişide virüs görüldü.
Şimdiye kadar 360 bin 217 kişi sağlığına kavuşurken, 6 bin 812 kişi yaşamını yitirdi.
6 bin 306 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.