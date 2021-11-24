Sağlık

Avrupa için Delta varyantı uyarısı

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Avrupa'da aralık ve ocakta yeni tip coronavirüsün (Covid-19) delta varyantından kaynaklı hastalık yükünün artacağını belirterek, takviye dozların yapılmasını tavsiye etti.
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avrupa ECDC Delta varyantı Coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

ECDC Direktörü Andrea Ammon yaptığı açıklamada, Avrupa'da Delta varyantından kaynaklanan potansiyel hastalık yükünün gelecek iki ay çok yüksek olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Ammon, mevcut enfeksiyonların çoğunun kaynağı olan söz konusu varyantın yayılmasını önlemek için "şimdi" önlem alınması ve aşılamamanın hızla sürmesi gerektiğini vurguladı.

Halen bazı ülkelerde ya da bazı yaş gruplarında istenen oranda aşılama yapılmadığını belirten Ammon, bu boşluğun virüsün yayılmasına neden olduğunu ifade etti.

Takviye dozların önemine değinen Ammon, 3. doz aşıların, yayılımı, hastaneye yatışları ve ölümleri önemli ölçüde önleyeceğini dile getirdi.

ECDC, takviye dozların 40 yaş üstü grup öncelikli olmak üzere 18 yaş üstü herkese uygulanmasını tavsiye etti.

Dünya Sağlık Örgütü de dünkü açıklamasında Avrupa'da Mart 2022 itibarıyla 700 bin kişinin daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedeceği uyarısında bulunmuştu.

Avrupa ülkeleri arasında aşılama oranları açısından büyük farklılık bulunuyor. Bulgaristan'da bu oran yüzde 24 civarındayken Portekiz'de yaklaşık yüzde 87 dolayında seyrediyor.

 

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