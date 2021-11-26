Sağlık

AB'den Covid-19 uyarısı: Yeni bir dalga bizi vuruyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Covid-19 salgınında 4'üncü dalganın başladığını belirterek, aşılama sürecinin daha da hızlandırılması gerektiğini söyledi.
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von der leyen
avrupa Avrupa Birliği Covid-19 Ursula von der Leyen

HABER MERKEZİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki son durum ve aşılama hakkında açıklamalarda bulundu.

Covid-19'a karşı aşılmanın Avrupa'da binlerce hayatı kurtardığına işaret eden von der Leyen, "Yeni bir dalga bizi vuruyor ve bu nedenle aşılamayı daha da hızlandırmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, halihazırda AB ülkelerinde yeterli miktarda aşı olduğuna dikkati çekerek, bu hafta bitiminde üye ülkelere toplam 1 milyar doz aşı teslim edilmiş olacağını anlattı.

Aşı olan kişilerin bağışıklığının korunması gerektiğini söyleyen von der Leyen, "Başlangıçtaki aşılama üzerinden 6 ay geçtikten sonra hatırlatma dozu yaptırmalısınız" değerlendirmesinde bulundu.

Von der Leyen, AB kurumlarının tüm yetişkinler için hatırlatma aşısı önerdiğini belirterek, üçüncü dozların daha yüksek seviyede koruma sağlayacağını, hastaneye yatışları ve ölümleri önleyeceğini ifade etti.

Aşılanmayanların daha yüksek risk taşıdığını anlatan von der Leyen, "AB'deki yetişkinlerin dörtte biri hala tam olarak aşılanmadı. Daha fazla insanı aşı olmaya ikna etmeliyiz" diye konuştu.

 

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