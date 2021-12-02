Rapor: ‘Devrimci Gençlik Rojava’da son dönemde 15 çocuğu kaçırdı’

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Afrin İnsan Hakları Örgütü, Rojava’nın farklı kentlerinde yaşayan 15 çocuğun 'Devrimci Gençlik' adlı grup tarafından kaçırıldığını bildirdi.

İnsan hakları örgütü, söz konusu raporunda çocukların askeri kadrolaşma için kaçırıldığını aktardı.

Raporda, kaçırılan 15 çocuktan 13’ünün bilgisine yer verilirken, 2 çocukla ilgili detaylı bilgi elde edilemediği kaydedildi.

Raporda yer alan çocukların isimleri ve bilgileri şöyle:

- Kobani’nin Şiranê köyünden 13 yaşındaki Dalava Ebdo Hasan, 26 Kasım’da okulunun önünden kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Kobani’nin güneyindeki Zoxir köyünden Ahmed Şeyh Zedan Mustafa adlı çocuk da kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Ailesiyle birlikte Afrin’den Kobani’ye göç eden 12 yaşındaki Meryem Farid, 16 Kasım’da Kobani’de kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Afrin nüfusuna kayıtlı 15 yaşındaki Muhammed Fayiq Henan, 28 Kasım’da Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürüldü.

- 18 Ağustos’ta Şeyh Maksud Mahallesi’nden kaçırılan Afrinli Kawa Birimo PYD askeri üssüne götürüldü.

- 19 Ağustos’ta Şeyh Maksud Mahallesi’nden kaçırılan Afrinli Ciwan Hebeş PYD askeri üssüne götürüldü.

- 23 Kasım’da Şeyh Maksud Mahallesi’nden kaçırılan Afrinli İssam Muhammed İsa kaçırılarak, bilinmeyen bir yere götürüldü.

- 16 yaşındaki Abir Abdülaziz 2 Kasım’da Derik kentinden kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Kamışlo’nun Hilali semtinde yaşayan 15 yaşındaki Xetab Ebid, 24 Kasım’da kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Kamışlo’da yaşayan 15 yaşındaki Ayana İdris İbrahim 21 Kasım’da kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Kamışlo’da yaşayan 16 yaşındaki Hediye Abdurahim Anter 21 Kasım’da kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Kamışlo’da yaşayan 15 yaşındaki Evin Celal Halil, 21 Kasım’da kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

- Şehba bölgesindeki mülteci kampında yaşayan Silva Nidal İsa 10 Kasım’da kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürüldü.

AMUDE’DE AİLELERDEN ÇOCUKLARININ ZORLA SİLAH ALTINA ALINMASINA TEPKİ

Rojava’nın Amude kentinde aileler, Devrimci Gençlik grubunun kız çocuklarını zorla silah altına aldığı gerekçesiyle gösteri düzenlemişti.

Gösteride "Çocuklarımızı geri getirin" ve "Çocukların zorla alınması annelerin yüreğine korku ekiyor" yazılı pankartlar taşınmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), bölgedeki yetkililerle, Haziran 2019'da çocukların silah altına alınmasını önlemek için ortak bir eylem planı imzaladı. Ancak BM, o tarihten bu yana en az 160 “askere alınma” vakasını doğruladı.