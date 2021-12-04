Yaşam

Urfa’da kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Urfa-Birecik kara yolunda sebze yüklü kamyonet ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Urfa birecik kaza Nevzat Korkmaz

HABER MERKEZİ

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Urfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.

Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: Ajanslar)

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv