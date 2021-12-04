Urfa’da kaza: 4 ölü, 3 yaralı
HABER MERKEZİ
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari araç ile kamyonet, Urfa-Birecik kara yolunun 63'ncü kilometresinde çarpıştı.
Kazada, ticari araç sürücüsü Nevzat Korkmaz ile Meryem ve Yakup Korkmaz olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü Müslüm K. Suruç Devlet Hastanesi'ne, Hakkı, Salih ve Nehsan Korkmaz ise Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Hakkı Korkmaz, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (Kaynak: Ajanslar)