Politika

Peşmerge Bakanlığı ve Irak ordusu DAİŞ saldırılarını görüştü

Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yetkilileri son dönemde artan DAİŞ saldırılarını ve saldırılara karşı alınacak önlemleri görüştü.
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kürdistan Peşmerge Bakanlığı Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı DAİŞ saldırıları

ERBİL (K24)

Irak Güvenlik Medya Hücresi'nden yapılan açıklamaya göre Genel Sekreter Cebbar Yawer başkanlığındaki Peşmerge Bakanlığı heyeti, Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı yetkilileriyle bir araya geldi.

İki taraftan da üst düzey askeri yetkililer ve Uluslararası Koalisyon temsilcilerinin de katıldığı görüşmede son dönemde artan DAİŞ saldırıları ve saldırılara karşı alınacak önlemler ele alındı.

Açıklamada “Başta Kürdistan idaresi dışındaki Kürdistani bölgeler olmak üzere DAİŞ teröristlerinin saldırına karşı Irak ile Kürdistan Bölgesi güçleri arasında ortak tutum ve stratejinin güçlendirilmesine vurgu yapıldı” denildi.

Açıklamada “Taraflar arasında daha fazla işbirliği ve istihbarat paylaşımı konusunda uzlaştı” ifadelerine yer verildi.

DAİŞ’in Mahmur yakınlarındaki Xidirce köyünde dün düzenlediği saldırıda, 10 Peşmerge ve 3 sivil şehit düşmüştü.

Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, Mahmur sınırındaki DAİŞ saldırısını gerçekleştiren teröristlerin cezasız kalmayacağını belirterek, örgütün hafife alınmaması gerektiğini belirtmişti.

“Peşmerge Güçleri milli savunma sisteminin bir parçasıdır” diyen Kazimi, “Ülkenin güvenliğini sağlamak için yiğit silahlı kuvvetlerimiz, kardeşleriyle yan yana çalışmaktadır” ifadelerini kullanmıştı.

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