DAİŞ’ten Peşmerge mevzisine saldırı: Şehit ve yaralılar var

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ mensuplarının, Kerkük sınırındaki Şeyh Bizêni bölgesindeki Qeresalim tepesinde Peşmerge Güçleri’ne ait bir mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, edinilen ilk ve resmi makamlarca teyit edilmemiş bilgilere göre 2 Peşmerge’nin şehit olduğunu, 2 Peşmerge’nin de yaralandığını aktardı.

Şehitlerden birinin yüzbaşı rütbesinde ve isminin Mesud Talat olduğu öğrenildi.

Söz konusu bölgede Peşmerge Güçleri 126’ncı Tugayı 3’üncü bölüğü bulunuyor.