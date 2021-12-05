Politika

DAİŞ’ten Peşmerge mevzisine saldırı: Şehit ve yaralılar var

DAİŞ mensuplarının, Kerkük sınırındaki Şeyh Bizêni bölgesindeki Qeresalim tepesinde Peşmerge Güçleri’ne ait bir mevziye saldırı düzenlediği bildirildi.
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kürdistan DAİŞ mensupları Kerkük Peşmerge Güçleri saldırı

ERBİL (K24)

K24 muhabiri, DAİŞ mensuplarının, Kerkük sınırındaki Şeyh Bizêni bölgesindeki Qeresalim tepesinde Peşmerge Güçleri’ne ait bir mevziye saldırı düzenlediğini bildirdi.

Muhabirimiz, edinilen ilk ve resmi makamlarca teyit edilmemiş bilgilere göre 2 Peşmerge’nin şehit olduğunu, 2 Peşmerge’nin de yaralandığını aktardı.

Şehitlerden birinin yüzbaşı rütbesinde ve isminin Mesud Talat olduğu öğrenildi.

Söz konusu bölgede Peşmerge Güçleri 126’ncı Tugayı 3’üncü bölüğü bulunuyor.

Bu geceki saldırıda şehit düşen Peşmergelerden Yüzbaşı Mesud Talat

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