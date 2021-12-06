Başkan Barzani: Peşmerge savunmadan saldırıya geçmeli

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, son dönemde artan DAİŞ saldırı ve Peşmerge Güçleri’nin şehit vermesiyle ilgili açıklamada bulundu.

“Maalesef dün gece DAİŞ’li teröristlerin Pirde sınırlarındaki Qere Salim bölgesinde Peşmerge mevzilerine saldırı düzenledi, bazı Peşmergelerin şehit olurken, bazıları da yaralandı. Bu terör saldırısında şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı diliyor, acılarını paylaşıyorum” ifadelerini kullanan Başkan Barzani, “Yüce Allah’tan, şehitlerin ruhunu cennetiyle müjdelemesini, şehit yakınlarına sabır, yaralılara acil şifalar vermesini diliyorum” diye belirtti.

Başkan Barzani mesajının devamında intikam vurgusu yaparak şunları ifade etti:

“Şehitlerimizin intikamı teröristlerden alınmalıdır. Son dönemde teröristlerin hareketliliği ve saldırılarının artması nedeniyle Kürdistan Peşmerge Güçleri daha fazla hazırlık yapmalı, DAİŞ’li teröristlerin cezalandırılması ve ortadan kaldırılması için savaş taktiğini değiştirmeli, savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçmelidir.”