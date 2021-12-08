Politika

TBMM’de ‘Kürdistan’a özgürlük’ sözlerine ceza

HDP Milletvekili Nusrettin Maçin’e, "Kürdistan'a özgürlük" sözleri nedeniyle Genel Kurul'a 3 birleşim katılmama cezası verildi.
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türkiye HDP TBMM Nurettin Maçin Kürdistan

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin'e, Türkiye Büyük Milet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, "Kürdistan'a özgürlük" sözleri nedeniyle TBMM İçtüzük gereği Genel Kurul'a üç birleşim katılmama cezası verildi.

Maçin’in bütçe görüşmelerindeki konuşmasında, “Geleceği biz inşa edeceğiz. Yeni Türkiye inşasında halkların kardeşliği ve birliğini biz sağlayacağız. Türkiye'ye demokrasi ve barış, Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidara geleceğiz” sözleri tepkiye neden oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, "’Kürdistan'a özgürlük’ diyor. Türkiye Cumhuriyeti devletini bölmeye çalışıyor, müdahale eder misiniz? Tutanaklardan çıkması gerekir” dedi. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, tutanakları isteyeceğini söyledi.

Tutanakların incelenmesinin ardından bu sözün tutanaklardan çıkarılmasına, Maçin’e de İçtüzük kurallarına aykırılıktan 3 birleşim çıkarma cezası verilmesi Genel Kurul oyuna sunularak kabul edildi. Oylamanın ardından Maçin, Genel Kurul salonu dışına çıkmaya davet edildi.

Maçin perşembe, cuma ve cumartesi günkü genel kurul oturumlarına katılamayacak. (Kaynak: Ajanslar)

macin
HDP Urfa Milletvekili Nusrettin Maçin
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