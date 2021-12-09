Spor

Devler Ligi: Barcelona 20 yıl sonra grupları geçemedi

Şampiyonlar Ligi'nde 20 yıl aranın ardından grupları geçemeyen Barcelona, Avrupa Ligi play-off turunda mücadele edecek.
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avrupa Bayern Münih Barcelona Şampiyonlar Ligi

HABER MERKEZİ

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması, ertelenen bir maç dışında sona erdi.

E Grubu'nu lider tamamlamayı önceden garantileyen Bayern Münih, konuk ettiği Barcelona'yı 34’üncü dakikada Thomas Müller, 43’ğncü dakikada Leroy Sane ve 62’nci dakikada Jamal Musiala'nın ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek rakibini turnuva dışına itti.

Karşılaşmada ağları sarsan Müller, Şampiyonlar Ligi'nde 50 gol barajına ulaşan ilk Alman oyuncu oldu.

Grubun diğer maçında ise Benfica, ağırladığı Dinamo Kiev'i Roman Yaremchuk ve Gilberto'nun ilk yarıdaki golleriyle 2-0 yendi.

Bu sonuçların ardından 6'da 6 yapan Bayern Münih 18 puanla lider, Benfica 8 puanla ikinci olarak son 16 turuna kaldı.

7 puanlı Barcelona ise üçüncü olarak yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek.

İspanya temsilcisi, 2000-21 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasını geçemedi.

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