Yaşam

Diyarbakır'da kavga: 1 ölü, 11 yaralı

Diyarbakır'da öğrenciler arasında çıkan tartışmanın ailelerin de karıştığı kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
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kürdistan Diyarbakır bismil kavga

HABER MERKEZİ

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde İddiaya göre, ilçeye bağlı Korukçu ve Kayabaşı köylerinde yaşayan ve okul çıkışı servisle evlerine giden öğrenciler arasında tartışma yaşandı.

Korukçu köyü yakınlarında servisteki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Öğrencilerin haber vermeleri üzerine olay yerine gelen ailelerinin de dahil olduğu, taş, sopa ve silahların kullandığı kavgada 12 kişi yaralandı.

Kavgaya karışan aileler arasında daha önceden husumet bulunduğu iddia edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 Acil Servis ekibi gönderildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere götürülen yaralılardan Bismil Devlet Hastanesine kaldırılan Kadri Türk (39), yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Jandarma ekipleri kavga sonrası her iki köyde de önlem aldı. (Kaynak: Ajanslar)

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