Politika

Peşmerge ve Irak ordusu komutanları bir araya geldi

Çemçemal-Qerehencir sınırında yapılan toplantı yapılan üst düzey toplantıda, DAİŞ’e karşı operasyonlar ele alındı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan DAİŞ Peşmerge Kerkük Çemçemal

ERBİL (K24)

Peşmerge ve Irak ordusu yetkilileri, terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi görüşmek üzere bir araya geldi.

Çemçemal-Qerehencir sınırında yapılan toplantı yapılan üst düzey toplantıda, DAİŞ’e karşı operasyonlar ele alındı.

Toplantıya, Peşmerge Güçleri Başkomutan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, 70 Peşmergeleri Komutanı Mustafa Çavreş, Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver, 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü Peşmerge tugaylarının komutanlarının yanı sıra Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Ferici ve Tuzhurmatu-Kerkük sınırındaki Irak ordusu komutanları katıldı.

Geçtiğimiz günlerde DAİŞ’e karşı gerçekleştirilen operasyonların ele alındığı toplantıda, sürecin devam etmesi ve daha geniş çaplı operasyonların yapılması kararlaştırıldı.

Operasyonda elde edilen başarıların konuşulduğu görüşmede, operasyonlarda yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve bölge halkının güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv