Peşmerge ve Irak ordusu komutanları bir araya geldi

ERBİL (K24)

Peşmerge ve Irak ordusu yetkilileri, terör örgütü DAİŞ’le mücadeleyi görüşmek üzere bir araya geldi.

Çemçemal-Qerehencir sınırında yapılan toplantı yapılan üst düzey toplantıda, DAİŞ’e karşı operasyonlar ele alındı.

Toplantıya, Peşmerge Güçleri Başkomutan Yardımcısı Cafer Şeyh Mustafa, 70 Peşmergeleri Komutanı Mustafa Çavreş, Peşmerge Bakanlığı Sekreteri Cebbar Yaver, 1’inci, 2’nci, 3’üncü ve 4’üncü Peşmerge tugaylarının komutanlarının yanı sıra Kerkük Operasyonlar Komutanı Ali Ferici ve Tuzhurmatu-Kerkük sınırındaki Irak ordusu komutanları katıldı.

Geçtiğimiz günlerde DAİŞ’e karşı gerçekleştirilen operasyonların ele alındığı toplantıda, sürecin devam etmesi ve daha geniş çaplı operasyonların yapılması kararlaştırıldı.

Operasyonda elde edilen başarıların konuşulduğu görüşmede, operasyonlarda yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve bölge halkının güvenliğinin sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.