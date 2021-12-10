Politika

Taliban: Yeni ordu çalışmalarına başladık

Afganistan'da Taliban geçici hükümetinin Savunma Bakanlığı, yeni ordu kurma çalışmalarına başlandığını bildirdi.
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Foto: AP
Foto: AP
dünya Afganistan Taliban Ordu

HABER MERKEZİ

Bakanlıkça yapılan açıklamada, 20 kişiden oluşan Teşkilat İnceleme Komitesi kurulduğu ve komite üyelerinin bakanlık çatısı altında faaliyetlerini yürüteceği belirtildi.

Açıklamada, Komite üyelerinin mümkün olan en kısa sürede "bağlı", "disiplinli", "donanımlı", "dürüst" ve "sorumlu" bir ordunun oluşturulmasını organize etme sorumluluğuna sahip olduğu ifade edildi.

Söz konusu ordunun İslami devlet ve sisteminin icap ve ihtiyaçlarına göre oluşturulacağı bilgisi paylaşılan açıklamada, Afgan halkının güvenliğinin ve barışının sağlanması için çaba göstereceği kaydedildi.

Yeni kurulacak Taliban ordusunun kaç kişiden oluşacağı ise açıklanmadı.

Yeni orduya alınacak kişilerin hangi kriterlere göre seçileceği, Taliban mensupları dışındakilerin orduya kaydolup olmayacağı ve eski ordu üyelerinin tekrar alınıp alınmayacağı ise henüz belli değil.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Afganistan'ı ele geçirmesinin ardından eski hükümet ordusu dağılmış ve birçoğu da ülkeyi terk etmişti.

Eşref Gani yönetimindeki eski hükümetin yaklaşık 300 bin kişilik ordusu bulunuyordu.

 

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