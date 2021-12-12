Politika

Başkan Barzani Keldani Kilisesi Patriği’yle görüştü

Başkan Barzani, Irak ve Dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği’yle bir araya geldi.
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kürdistan Mesud Barzani Keldani Kilisesi Hristiyanlar

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani bugün, Irak ve Dünya Keldani Katolik Kilisesi Patriği Kardinal Louis Raphael I Sako’yla görüştü.

Piskopos Beşar Werde’nin de hazır bulunduğu görüşmede, Irak’taki son siyasi gelişmeler ele alınırken, Kardinal Louis Raphael I Sako, Başkan Barzani’den Iraklı tarafların birbirine yakınlaşması ve Irak’a istikrar gelmesi için rol üstlenmesi talebinde bulundu.

Görüşmede Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanların durumu konuşuldu, bileşenler arasındaki birlikte yaşam ve kardeşliğin derinleştirilmesi gerektiği vurgulandı.

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