Xavi: Barcelona’nın psikolojik bir sorunu var

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Oyuncularının daha cesaretli olmaları gerektiğini kabul eden Xavi'ye göre, Barcelona'nın "psikolojik bir sorunu" var.

Geçtiğimiz ay Camp Nou'da Ronald Koeman'ın koltuğunu devralan Xavi, ilk üç maçından iki galibiyet, bir beraberlik çıkararak sezona kasvetli bir havayla başlayan Barcelona’daki kötü bulutları dağıttı.

Ancak Real Betis'e karşı alınan 1-0'lık mağlubiyet ve Şampiyonlar Ligi'ne Bayern Münih yenilgisinin ardından veda edilmesi olumsuz havayı geri getirdi.

Basın toplantısında konuşan Xavi, Barça'nın başarılı olmak için yetenekli oyunculara sahip olduğunu söylerken yeniden meydan okuyabilmeleri için oyuncularını cesur olmaları gerektiği konusunda uyardı.

“Bu futboldan ziyade psikolojik bir sorun” diyen Xavi, şöyle konuştu:

“İnanmaları gerekiyor. Onları yüreklendirmeye ve cesur olmaya teşvik ediyoruz. Barcelona'da 6/10 ya da 7/10 seviyelerinde oynamak yeterli değil. Mükemmeli hedeflemelisiniz. Eksik olan bu. Cesaret, yükseğe hedef almak. Barcelona'nın yapamadığı bu. Oynamak istediğimizden çok da uzak değiliz."

Takımının rekabet edecek ve şampiyonluklar kazanacak seviyeye sahip olduğunu belirten Xavi, “Bayern Münih maçında psikolojik bir durum da vardı, ama aynı zamanda alışkanlıkların kaybolduğunun bir işaretiydi” ifadelerini kullandı.

Bu sezon lig şampiyonluğu Barcelona'nın çok uzağında görünüyor ancak rekabet etmek isteyecekleri iki kupa daha var.

2003-04'ten bu yana ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Barça bu yarışın finaline kadar gitmek isteyecektir. Ayrıca İspanya Kral Kupası'nı kazanmak da Katalan devi için önemli.