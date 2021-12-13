Dolar 14 TL'yi geçti

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Serbest piyasada dolar saat 10.10 itibariyle 14.33, euro ise 16.25'ten işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13.88 lira, euronun satış fiyatı ise 15.68 lira olmuştu.

Küresel piyasalar Fed'in tahvil alımlarını durdurma takvimini öne çekmesi beklenen toplantı dahil olmak üzere, başlıca merkez bankalarının bu hafta gerçekleştireceği toplantılardan çıkacak kararlara odaklandı.

Türkiye'de ise TCMB'nin indirim beklenen faiz kararı haftanın en önemli gündem maddesi olarak izleniyor. Aralık ayı faiz kararı 16 Aralık Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.