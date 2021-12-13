Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain (PSG) - Manchester United

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.