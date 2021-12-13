Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu
HABER MERKEZİ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:
Benfica - Real Madrid
Villarreal - Manchester City
Atletico Madrid - Bayern Münih
Salzburg - Liverpool
Inter - Ajax
Sporting - Juventus
Chelsea - Lille
Paris Saint-Germain (PSG) - Manchester United
Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.
Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.