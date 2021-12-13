Spor

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu.
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avrupa Şampiyonlar Ligi son 16 turu eşleşmeler

HABER MERKEZİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının ardından son 16 turunun kura çekimi gerçekleşti.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleşen kura çekiminin ardından eşleşmeler belli oldu. Son 16 turunda 4 İngiliz, 3 İspanyol, 2 Fransız, 2 İtalyan, 2 Portekiz ve birer Hollanda, Avusturya ve Alman ekibi yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 eşleşmeleri şu şekilde:

Benfica - Real Madrid

Villarreal - Manchester City

Atletico Madrid - Bayern Münih

Salzburg - Liverpool

Inter - Ajax

Sporting - Juventus

Chelsea - Lille

Paris Saint-Germain (PSG) - Manchester United

Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam eden takımlar son 16 turundaki ilk maçları 15/16 ve 22/23 Şubat tarihlerinde oynanacak. Rövanş müsabakaları ise 8/9 Mart ve 15/16 Mart tarihlerinde tamamlanacak.

Çeyrek final ve yarı final kuraları ise 18 Mart'ta çekilecek.

 

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