İlk defa insan yapımı bir nesne Güneş’e dokundu

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Parker Güneş Sondası'nın aylar önce Güneş'in atmosferinin içine girdiği tespit edildi. Yoğun ısı ve radyasyona maruz kalan Parker, sadece dış atmosferi geçebildi. Yine de böylece ilk defa insan yapımı bir nesne Güneş'e dokunmuş oldu.

Parker Güneş Sondası dış atmosferin içinden örnekler de toplandı.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay İstasyonu (NASA), Güneş'e dokunan uçuşun, geçtiğimiz Nisan ayında gerçekleştiğini ancak verilerin analizinin ve doğrulama sürecinin bugün gerçekleştiğini açıkladı.

NASA bilim misyonu yöneticisi Thomas Zurbuchen, Parker Güneş Sondası'nın “güneşe tarihi dokunuşunun” güneş enerjisi bilimi için büyük bir an ve gerçek bir gurur kaynağı olduğunu söyledi.

Zurbuchen, "Bu çığır açan adım bize sadece güneşimizin evrimi ve güneş sistemimiz üzerindeki etkisi hakkında daha derin bilgiler sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yıldızlar hakkında daha fazla şey öğretiyor" ifadelerini kullandı.

Astrofizikçi Eugene Parker'ın adını alan Parker Sondası, 2018'de Güneş'e fırlatıldı. Daireler çizerek Güneş'e yaklaşmaya çalışan Parker görevine devam ediyor. Bilim insanlarına göre Güneş'in dış çeperi, yıldızın kendisinden daha sıcak. Parker'ın bunun sebebini açıklayabileceği belirtiliyor.

2024 yılında Parker, Güneş'e Merkür'den daha yakın bir konumda olacak.