Ekonomi

Dolar yükselişini sürdürüyor

Güne 14.50'li seviyelerden başlayan dolar, gün içinde yükselişini sürdürerek tarihi zirvesini 14.76'ya taşıdı.
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HABER MERKEZİ

Doların hafta başında 14.75 seviyesine kadar yükselerek rekor tazelemesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TMCB) döviz kurlarına müdahalede bulunmuş ve dolar söz konusu müdahalenin etkisiyle 13.80'li seviyelerin altına çekilmişti. Dolar daha sonra kaybettiği kazanımlarını geri alırken, tekrar 14 lira seviyesinin üzerine çıkarak kademeli artışını sürdürmüştü.

Euro ise 16.63 lira seviyesini gördü.

FED VE TCMB’NİN FAİZ KARARLARI BEKLENİYOR

Bu akşam Erbil saatiyle 22.00'da açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) kararı bekleniyor.

Fed bir önceki toplantıda faiz oranında artışa gitmezken, varlık alımlarında 15 milyar dolarlık azaltıma gitmişti.

TCMB ise faiz kararını yarın 14.00'da verecek. Piyasa beklentisi faizin 100 baz puan indirim yapılarak yüzde 14'e çekilmesi yönünde.

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