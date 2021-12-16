Politika

Beyaz Saray: Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinden memnunuz

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Türkiye ile Ermenistan arasında başlayan ilişkileri normalleştirme sürecini memnuniyetle karşıladığı duyuruldu.
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ABD Beyaz Saray Jake Sullivan Türkiye Ermenistan

HABER MERKEZİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, yaptığı açıklamada, “Jake Sullivan, dün Türkiye ve Ermenistan'ın normalleşme sürecini görüşmek üzere temsilci atayacağına dönük açıklamayı memnuniyetle karşıladı” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ermenistan Dışişleri Bakanının normalleşme sürecini görüşmek üzere özel temsilciler atanacağına dair açıklamalarını memnuniyetle karşılıyor ve güçlü bir şekilde destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Ankara ile ilişkilerin normalleştirilmesi için özel temsilci atayacaklarını açıklamıştı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Yakında Ermenistan’la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan’la birlikte hareket edeceğiz" demişti.

 

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