Ekonomi

Diyarbakır’da ulaşımdan sonra ekmeğe de zam

Geçtiğimiz günlerde ulaşıma zam yapılan Diyarbakır’da ekmek fiyatları 3.5 liradan 4 liraya yükseldi.
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Ekmek
Ekmek
kürdistan Diyarbakır ekmek zam

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır’da 3.5 liradan satılan ekmeğin fiyatı 4 liraya yükseldi. Yaz aylarında ekmek fiyatı 2.5 liraydı. Ekmeğin fiyat önce, 3 liraya ardından 3.5 liraya yükseltilmişti.

Diyarbakır Şoförler Odası, dolar kuruna bağlı mazot ve benzin fiyatlarının artması üzerine Büyükşehir Belediyesi’ne zam talebinde bulunmuştu. Bu doğrultuda şehir içi ulaşıma zam yapıldı. Zamlı tarife geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi.

Diyarbakır’da şehir için ulaşımda yeni tarife şöyle:

Belediyenin mevcutta 2 TL olan tam ücret 2.75 TL’ye, indirimli olan 1.25 TL ise 1.60 TL’ye yükseldi.

Minibüse ise, mevcutta 2.5 TL olan tam ücret 3.25 TL’ye, indirimli olan 1.75 TL ise 2.25 TL’ye yükseldi.

Özel halk otobüsünde, mevcutta 2.25 TL olan tam ücret 3 TL’ye, indirimli olan 1.50 TL ise 2 TL’ye yükseldi.

Taksilerde ise mevcutta taksimetre açılışı 3.5 TL’den 4 TL’ye yükseldi. Kilometre başı ücret ise yine 3 TL’den 4 TL’ye yükseldi.

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