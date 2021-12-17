Politika

İran’dan nükleer görüşmelerde anlaşma sinyali

Bakıri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde "hızlı bir şekilde anlaşmaya varmanın mümkün olduğunu" ifade etti.
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İran Ali Bakıri Enrique Mora AB

HABER MERKEZİ

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri, Viyana'da yapılan müzakerelerin 7. turunun son görüşmesinin ardından İran basınına değerlendirmede bulundu.

Taraflar arasında birkaç metin üzerinde görüşmelerin yapıldığını ve yeni bir çerçevenin oluştuğunu söyleyen Bakıri, "Viyana'da hızlı bir anlaşmaya varmak karşı tarafa bağlıdır. Karşı taraf İran'ın yaklaşımını ve bakış açısını kabul ederse müzakerelerin yeni turu son olabilir. Böylece hızlı bir şekilde anlaşmaya ulaşabiliriz" ifadelerini kullandı.

Avrupalı tarafların 6. turda mutabık kalınan metin üzerinden devam edilmesi konusunda ısrarcı olduğunu ancak kabul etmediklerini aktaran Bakıri, "Bu son haftada çok ağır ve yoğun müzakereler oldu. Avrupa hiçbir somut öneride bulunmadı" görüşlerini paylaştı.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık aranın ardından 29 Kasım'da, AB yetkilisi Enrique Mora’nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran’dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla devam etmişti.

Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

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