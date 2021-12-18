Politika

Ermenistan’dan Türkiye adımı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan'ın, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandığı bildirildi.
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dünya Ermenistan Türkiye özel temsilci

HABER MERKEZİ

Türkiye- Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesi hız kazandı.

Birkaç gün önce Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ı Ermenistan özel temsilci olarak atamasının ardından benzer bir hamle de Erivan yönetiminden geldi.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, "Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olacak" ifadesini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın, normalleşme süreci kapsamında Ermenistan özel temsilcisi olarak görevlendirildiğini belirtmişti.

Çavuşoğlu açıklamasında, "Bir taraftan Azerbaycan ile Ermenistan arasında güven artırıcı adımlar atılıyor, bir taraftan da bizim de Ermenistan'la kendi aramızda Azerbaycan-Ermenistan arasındaki güven artırıcı adımlara paralel olarak atmamızda fayda gördük. Sayın Cumhurbaşkanımızın da tensipleriyle eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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