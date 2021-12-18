Barcelona’yı B takımın futbolcuları kurtardı

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La Liga'nın 18’inci haftasında Barcelona, alt sıralarda yer alan Elche'yi ağırladı.

Eksikler nedeniyle B takımdan kadroya takviye yapan Barcelona rakibini 3-2 mağlup edip üç puanın sahibi oldu.

Maçın 16’ncı dakikasında Barcelona 1-0 öne geçti. Katalan ekibine üstünlüğü Ferran Jutgla getirdi. Barcelona B'de top koşturan 22 yaşındaki futbolcu ilk kez A takım formasını giydi.

19’uncu dakikada Barcelona'nın genç yıldızı Gavi attığı golle skoru 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

Maçın ikinci yarısında Elche bir dakika arayla üst üste iki gol buldu. 62’nci dakikada Tete Morente, 63’üncü dakikada ise Pere Milla'nın golleri skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 85'i gösterdiğinde oyuna sonradan giren Nicolas Gonzalez, Barcelona'yı 3-2'lik üstünlüğe taşıdı ve Xavi'nin takımı üç puanın sahibi oldu. Bu sezon A takıma yükselen 19 yaşındaki Gonzalez, B takımda da görev yapıyor.

Aldığı galibiyetle 27 puana yükselen Barcelona 2 maç sonra galip geldi. Elche ise 15 puanda kaldı.