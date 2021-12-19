Çavuşoğlu: Ermenistan’a uçuş taleplerinin bir kısmını karşılayacağız

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen, 'Afganistan'daki İnsani Duruma İlişkin' İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı.

Çavuşoğlu, açıklamasında Azerbaycan ile Ermenistan'ın Brüksel'de bir araya geldiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Moskova'da bakan yardımcıları düzeyinde 3+2 toplantısı gerçekleştirildi. Gürcistan katılmadı ama bir sonraki toplantıyı Türkiye'de düzenlemeyi düşünüyoruz ve Gürcistan'ın da o toplantıya katılacağına inanıyoruz. O toplantılar ve son gelişmeler ışığında görüş alışverişinde ve bilgi paylaşımında bulunduk (Azerbaycan mevkidaşı Bayramov ile ikili görüşme kapsamında). Mecliste Ermenistan'la doğrudan temasa geçmek için bir özel temsilci atayacağımızı söylemiştik. Ermenistan da özel temsilcisini atadı.

Açıklamasında Ermenistan'a bazı havayollarının uçuş taleplerinin var olduğunu ifade ededen Çavuşoğlu, “Bazı havayollarının uçuş talepleri vardı, bunların bir kısmını da karşılayacağız. Bunları da istişare ettik. Özellikle Güney Kafkasya'da Azerbaycan'la birlikte istişare ediyoruz, birlikte karar alıyoruz" şeklinde konuştu.