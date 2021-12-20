ABD’li büyükelçi: Ezidi topluluğunu desteklemeye kararlıyız

ERBİL (K24)

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Büyükelçi Matthew Tueller’in başkent Erbil’de Ezidi Miri Hazım Mir Tahsin Beg ve Baba Şeyh Ali İlyas ile görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, görüşmede Ezidi topluluğunun karşılaştığı sorunların ele alındığı belirtildi.

Ayrıca söz konusu açıklamada, ABD’nin Kürdistan Bölgesi ile Irak’taki Ezidi topluluğunu, dini ve etnik azınlıkları desteklemeye kararlı olduğu kaydedildi.