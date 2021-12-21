Mirani: KYB ile ortak komisyon kurduk

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Kürtlerin Bağdat’ta ortak hareket etmesi ve Erbil-Bağdat sorunlarının çözülmesi için ortak komisyon kurduklarını söyledi.

K24’e konuşan KDP Politbüro Sekreteri Fazıl Mirani, “Bir süredir görüşmemiştik, birbirimizi de özlemiştik. Kak Bafil ve diğer kardeşlerimizi gördük. Çalkantılı bir bölge olan Ortadoğu’da yaşadığımızı vurguladık” dedi.

Mirani, “Kendimizi, tarihimizi ve coğrafyamızı korumak için bu iki partinin birlikte olması gerekiyor. Diğer partiler de buna dahil” ifadelerini kullandı.

KYB ile verimli bir toplantı yaptıklarını bildiren Mirani, “Kürdistan Bölgesi Anayasası, yönetim sistemi, Bağdat’a gidiş, komisyon ve seçim yasası üzerine konuştuk. Bir komisyon kurduk. KYB’deki kardeşler komisyon üyelerinin isimlerini gönderdiler, biz de komisyon üyelerimizi belirleyeceğiz. Komisyon işini yapacak. Sonra tekrar politbüro toplantısı olacak. KYB politbürosuyla acil toplantı yapmamız lazım” diye konuştu.

Kürdistan Bölgesi seçimlerine değinen Mirani, “Kürdistan seçimlerinin vaktinde yapılmasını istiyoruz. Sayın Kürdistan Bölgesi Başkanı da yasalara göre resmi mektup yazmalı ve hükümet ve parlamentodan komisyon talebinde bulunmalı” ifadelerini kullandı.