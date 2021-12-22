Sağlık

Covid-19: İngiltere'de günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedildi.
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İngiltere'de Covid-19 salgının etkisi artarak devam ediyor
İngiltere'de Covid-19 salgının etkisi artarak devam ediyor
avrupa İngiltere coronavirüs Covid-19

HABER MERKEZİ

İngiltere'de son 24 saatte 106 bin 122 Covid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 147 bin 573'e çıktı.

Ülkede son 24 saatte tespit edilen 106 bin 122 vaka, 17 Aralık'ta bildirilen 93 bin 45 vaka sayısını da geride bırakarak "salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayda geçti.

Aşılama programına 8 Aralık 2020'de başlayan İngiltere'de ilk dozu yaptıranların sayısı 51 milyon 577 bin 782'ye ulaşırken, bunlardan 47 milyon 156 bin 899'una ikinci doz da uygulandı. Güçlendirici Covid-19 aşısını alanların sayısı 30 milyon 844 bin 888'e ulaştı.

Ülkede Covid-19 vakaları da hızla artarken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, dün Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.

İngiltere, 170 bini aşkın ölümle "Avrupa'da Covid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke" konumunda bulunuyor.

 

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