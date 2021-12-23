Rusya'dan Ukrayna sınırında tatbikat

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Rusya Savunma Bakanlığı, bu hafta Ukrayna sınırında yüzlerce paraşütçünün katılacağı bir indirme tatbikatı yapacağını duyurdu.

Rus Interfax haber ajansında yer alan haberde, tatbikata bin 200 askeri personel ile içerisinde uçakların da bulunacağı 250 aracın katılacağı belirtildi.

Bakanlık, tatbikatın 2014’te Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Krasnodar bölgelerinde yapılacağını ve saldırı ile bir bölgenin alınmasının canlandırılacağını duyurdu.

ABD ve NATO, Ukrayna'yı işgale hazırlanmakla suçladığı Rusya'nın bu amaçla sınıra askeri yığınak yaptığını öne sürüyor.

Kendi topraklarında istediği yere asker konuşlandırabileceğini söyleyen Rusya ise işgal planı iddiasını reddederken Batılı ülkeleri tansiyonu yükseltmeye çalışmakla suçluyor.

Rusya, Ukrayna'nın NATO üyeliği ve bu ülkeye silah sevkiyatı yapılmasını ulusal güvenliğine tehdit olarak görüyor. Moskova, Ukrayna'nın NATO'ya üye yapılmaması için garanti verilmesini istiyor. NATO ise bu kararın Ukrayna'ya ait olduğunu belirtiyor.