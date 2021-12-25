Yaşam

70 ‘Haydut’ gezegen tespit edildi

Avrupa Güney Gözlemevi, Samanyolu Galaksisi'nde yörüngesi olmayan en az 70 "Haydut" olarak adlandırılan gezegenin tespit edildiğini duyurdu.
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dünya Samanyolu Galaksisi Haydut gezegen keşif

HABER MERKEZİ

Avrupa Güney Gözlemevi teleskopları, on binlerce fotoğraf kaydetti.

Samanyolu Galaksisi'nde 170 olası gezegen belirlendi. İncelenen fotoğraflarda en az 70'inin Haydut” gezegen yani belirli bir yörüngesi olmayan gezegen olduğu belirlendi.

Gökbilimciler, başka bir gezegeni genellikle bir yıldızın önünden geçerken gözlemleyebiliyor.

“HAYDUT GEZEGENLERİN GÖZLENMESİ ZOR”

Dünya ve yıldız arasına giren gezegen, söz konusu yıldızın yaydığı ışığı engelleyerek bir karartı oluşturuyor. Bu karartı da o bölgede bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Haydut gezegenler bir yıldızın yörüngesinde olmadıkları için gözlemlenmeleri zorlaşıyor. Bu araştırma için gezegenlerin oluştuğu andan bu yana yaydığı zayıf radyasyon izlerine odaklanıldı.

Gökyüzünün geniş bir alanında, milyonlarca kaynağın minik hareketleri, renkleri ve parlaklıkları ölçüldü. Bu ölçümler de bölgedeki en soluk nesnelerin yani "Haydut" gezegenlerin tanımlanmasını sağladı.

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