Yaşam

Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teleskobu uzaya fırlatıldı

NASA, dünyanın en büyük ve en gelişmiş uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı.
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ABD NASA James Webb teleskop ABD

HABER MERKEZİ

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması planlanan yeni nesil James Webb Uzay Teleskobu'nun defalarca ertelenen fırlatma işlemi bugün gerçekleşti.

NASA'nın Avrupa ve Kanada uzay ajanslarıyla ortak çalışmasının ürünü olan Webb, şimdiye kadar yapılmış en büyük ve güçlü bilim gözlemevi olarak Hubble Uzay Teleskobu'nun halefi olarak görülüyor.

Kızılötesi tekniğe sahip olan ve 10 milyar dolar harcanan son teknoloji ürünü Webb, ileri optik donanımları sayesinde güneş sisteminden görüntülenebilir en uzak galaksilere kadar evrenin tarihinin tüm aşamalarını inceleyebilecek.

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, ilk olarak 2007 yılında uzaya fırlatılacaktı. Ancak teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğradığından fırlatma tarihi de sürekli ertelendi. Son olarak hava şartları nedeniyle ertelenen fırlatma 25 Aralık'ta gerçekleşmiş oldu.

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