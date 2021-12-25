Sağlık

Türkiye'de salgında son durum

Türkiye’de yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi.
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türkiye Coronaviris vaka

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs tablosunu açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi.

22 bin 109 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu, 357 bin 536 test yapıldı.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından Omicron varyantına ilişkin uyarılarda bulunarak şunları kaydetti:

“Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE!”

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