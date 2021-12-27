Afrin: 2021’de 1200 hak ihlali yaşandı

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20 Ocak 2018’de Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Türkiye destekli grupların Afrin’e başlattığı operasyon 18 Mart’ta bölgenin kontrol edilmesiyle son bulmuştu.

58 gün süren operasyon sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti, 350 binden fazla kişi zorla yerinden edildi.

Operasyon son bulmasına rağmen silahlı grupların sivillere yönelik saldırıları ve ihlalleri devam etti.

Afrin’de şu ana kadar pek çok sivil kaçırıldı, öldürüldü veya silahlı saldırıya uğradı; çok sayıda zeytin hasadına el konuldu, meyve ağaçları yakıldı; Ezidi Kürtlere yönelik hak ihlalleri yaşandı.

Bu arada Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), silahlı grupların 2021’deki hak ihlallerine dair rapor yayımladı.

Söz konusu raporda, Afrin’deki hak ihlallerine ilişkin şu istatistiklere yer verildi:

- Silahlı çatışma, saldırı ve patlamalar sonucu 66’sı sivil (13 çocuk, 15 kadın) ve 63’ü silahlı olmak üzere 129 kişi hayatını kaybetti.

- 25 patlama meydana geldi.

- Silahlı gruplar arasında 26 kez çatışma çıktı.

- 726 kişi silahlı gruplar tarafından kaçırıldı.

- 168 ev ve iş yeri silahlı gruplarca ele geçirildi.

- 113 ekili tarım arazisi silahlı gruplarca ele geçirildi.

- 78 Afrinli göçmenin ev silahlı gruplar tarafından el konularak satıldı.

- Silahlı gruplar 106 kez “vergi” adı altında haraç topladı.

Rojava'nın Afrin kenti 18 Mart 2018 yılında Türkiye ve silahlı grupların kontrolüne girdikten bu yana binlerce kişi kaçırıldı ve çok sayıda kişinin akıbeti henüz bilinmiyor.

Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı silahlı grupların para, fidye ve vergi almak ve göçe zorlamak için Kürtleri Özerk Yönetim’le ilişkileri olduğu gerekçesiyle suçlayıp kaçırıyor.

Afrin'deki aktivistler, silahlı grupların sivil halkı kaçırmadaki amaçlarının Afrin’de korku yaratarak Afrinlilerin göç ettirilmesini sağlamak ve bölgenin demografik yapısını değiştirmek olduğunu söylüyor.