Ekonomi

Benzine yeni zam!

Benzinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 68 kuruş artacak.
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türkiye benzin zam Akaryakıt

HABER MERKEZİ

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzinin litre fiyatında 68 kuruş artış olacağını duyurdu.

Buna göre; benzinin litre fiyatı Ankara'da 11,69 liradan 12,37 liraya, İstanbul'da 11,63 liradan 12,31 liraya, İzmir'de ise 11,71 liradan 12,39 liraya yükselecek.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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