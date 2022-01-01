Sağlık

Türkiye’de 145 ölüm, 36 bin 731 yeni vaka

Türkiye'de yeni tip coronavirüs (Covid-19) nedeniyle son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 731 vaka tespit edildi.
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türkiye Coronaviris Covid-19 vaka Fahrettin Koca

HABER MERKEZİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik coronavirüs verilerini açıkladı.

Buna göre, son 24 saatte 145 kişi hayatını kaybetti, 36 bin 731 vaka tespit edildi.

23 bin 325 kişi iyileşerek sağlığına kavuştu, 368 bin 27 test yapıldı.

Öte yandan Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, maske ve Omicron varyantınına ilişkin şunları söyledi:

“Maske. Omicron varyantının oluşturduğu tehlike ve virüsün yayılmasına karşı, salgının ilk aylarındaki ciddiyetimize dönmek zorundayız. Maske, gelişigüzel takılmak yerine, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde kullanılmalıdır. Sosyal mesafe kuralına daha çok dikkat edilmelidir.”

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