İran’da çatışma

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İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Karargahı'nın yazılı açıklamasına göre, bugün Sistan-Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

Açıklamada çatışmalarda 3 güvenlik görevlisi ile silahlı grupların 5 mensubunun öldüğü belirtildi.

Açıklamada düzenlenen operasyonlarda silahlı gruplara ait kampların ve saklanma yerlerinin imha edildiği ifade edildi.

İran'ın Pakistan ve Afganistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" belirten "Ceyşul Adl" örgütü ile İranlı güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne oluyor.