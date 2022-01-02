Politika

HDP eski belediye başkanını ihraç talebiyle disipline sevk etti

HDP, görevden alınan Eğil Belediye başkanı Mustafa Akkul’u, kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk etti.
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HDP
HDP
kürdistan HDP İhraç Eğil belediye başkanı

HABER MERKEZİ

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında, Diyarbakır’ın Eğil İlçe Belediye Başkanı Mustafa Akkul’un, ‘parti politikaları ve yerel yönetim ilkelerine ters düşen tutum, davranış ve söylemleri’ nedeniyle kesin ihraç talebiyle merkez disiplin kuruluna sevk edildiği belirtildi.

Akkul hakkındaki disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından, konunun detayları ve sonucunun kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Akkul, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 24 Mart 2020’de görevden uzaklaştırılmıştı, yerine kayyum atanmıştı.

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