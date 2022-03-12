Zelenskiy: Rus ordusu son on yılların en büyük kaybını yaşadı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki son durumla ilgili yeni bir video yayınladı.

Rusya'nın yeni askerler gönderdiğini söyleyen Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'nın savaş yoğunluğunu azaltmak gibi bir şansı yok" dedi.

"Rus ordusu son on yılların en büyük kaybını yaşadı" diyen Zelenskiy 31 Rus taktik taburunun savaşamaz duruma getirildiğini ifade etti.

Zelenskiy'nin gündeminde kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı da vardı.

Belediye başkanını derhal serbest bırakılmasını isteyen Zelenskiy, bu konuyu Almanya Devlet Başkanı Scholz ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile de görüştüğünü söyledi.

Zelenskiy, Mariupol’de 2 binden fazla kişi kaçırılan belediye başkanı için sokağa çıktığını hatırlattı.

YENİ YAPTIRIMLAR İÇİN AB’YE ÇAĞRI

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği ile ilgili de konuşan Zelenskiy AB Komisyonu ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne hızlı üyeliği konusunda çalıştıklarını söyledi.

AB'ye yeni yaptırımlar için de çağrıda bulundu, "Rusya'ya karşı yeni AB yaptırımları bekliyoruz" dedi.

YAKIT VERGİSİ KALDIRILDI

Zelenskiy, Ukrayna hükümetinin parlamento onayına tabi benzin ve dizel tüketiminden tamamen feragat ettiğini de sözlerine ekledi.

Yakıt vergisini kaldırdıklarını belirten Zelenskiy sığınmacı kabul eden evlerden elektrik, su, gaz faturasının alınmayacağını söyledi.