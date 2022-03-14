Ukrayna: Rusya ile bugün müzakereler yapılacak

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Podolyak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, müzakerelerin online olarak aralıksız devam ettiğini belirterek, çalışma gruplarının sürekli çalıştığını ve çeşitli konuların dikkat gerektirdiğini kaydetti.

Mihail Podolyak, "14 Mart'ta müzakerelerin ön sonuçlarını görüşmek için müzakereler yapılacak" ifadesini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında ateşkesin sağlanması için gerçekleştirilen müzakerelerin bir sonraki turunun bugün planlandığını duyurmuştu.

ZELENSKIY’DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'da başladığı savaşın 18. gününü değerlendirerek, "Bugün Ukrayna'nın bağımsızlık, özgürlük ve hayatta kalma savaşının 18. günüdür" dedi.

Ukrayna'nın Lviv kentinde, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne, Rus ordusu tarafından dün sabah yapılan füze saldırısına tepki gösteren Zelenskiy, saldırı sonucu 35 kişinin öldüğünü, 134 kişinin yaralandığını hatırlatarak, bu merkezde Rusya'ya tehdit yaratacak herhangi bir altyapının bulunmadığını aktardı.

Saldırı düzenlenen merkezin bir NATO ülkesi sınırına sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırıya geçeceğine ilişkin daha bir yıl önce NATO ülkelerinin liderlerini uyardıklarını anımsattı.

NATO ülkelerinin de kısa bir süre sonra Rus tehdidi ile karşı karşıya kalabileceklerini savunan Zelenskiy, "Şimdi size tekrar söyleyeyim: Ukrayna gökyüzünün kapatılmaması, Rus füzelerinin sizin bölgenize, NATO vatandaşlarının topraklarına da düşeceği anlamına geliyor. Bu sadece bir zaman meselesidir" değerlendirmesinde bulundu.

İLK 3 TURDA YAŞANANLAR

Rus ve Ukraynalı heyetler, ilk olarak Belarus'un Ukrayna sınırındaki kenti Gomel'de, 28 Şubat'ta bir araya gelmişti. Yaklaşık 6 saat süren görüşme sonrası Rus heyet, "Genel pozisyonları belirleyebileceğimiz bazı noktalar tanımladık" açıklaması yapmıştı.

İkinci tur görüşme Belarus'un Brest şehrinde 3 Mart'ta gerçekleşmişti. Orada da sivillerin tahliyesi için ortak insani koridor oluşturulması konusunda görüş birliğine varılmış, sivillerin tahliyesinde olası geçici ateşkes konusunda mutabık kalınmıştı.

Üçüncü tur da Brest kentinde gerçekleşmiş, insani koridorlar konusunda olumlu sonuçlar alınmıştı.