Ukrayna: Rusya’nın Lviv’e saldırısı NATO’ya sinyal

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Ukrayna, Rusya’nın gerçekleştirdiği ve 35 kişinin hayatını kaybettiği, 134 kişinin yaralandığı Lviv kentindeki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi.

Lviv Medya Merkezinde düzenlenen basın toplantısına, Ukrayna Devleti Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna'nın Geçici İşgal Altındaki Topraklarının Yeniden Entegrasyonu Bakanı Irina Vereshchuk, Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Maksim Kozitski ve Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi katıldı.

Saldırının düzenlendiği merkezin çok sayıda yabancı kadın ve erkek eğitmene ev sahipliği yaptığını belirten Başbakan Yardımcısı Vereshchuk, Rusya’nın doğrudan NATO’yu hedef aldığını vurguladı.

Vereshchuk, "Rusya'nın dün NATO ortaklarımıza özgür dünyaya çok özel bir sinyal gönderdiğini biliyoruz. Ve bence bu mesaja çok net ihtiyacımız var. Rusya, gezegenin her yerinde kimsenin kendini güvende hissetmemesi gerektiğinin sinyalini veriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Tesisin, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi olarak hizmet verdiğini vurgulayan Lviv Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Kozitski, bundan dolayı 2014’ten beri yabancı görevlilerin kampta çalıştığını ve savaş nedeniyle burada bulunmadıklarını ifade etti.

Rusya’yı yalancılıkla suçlayan Kozitski, “Yabancı servis üyeleri arasında can kaybı yok. Bunlar, Rusya Federasyonu tarafından yayılan sahte bilgilerdir" dedi.

"SALDIRININ NEREDEN YAPILACAĞI HAKKINDA BİR TAHMİNİMİZ YOK"

Şehir merkezinde herhangi bir askeri üssün bulunmadığını söyleyen Lviv Belediye Başkanı Sadovyi, şu anda dünyanın en büyük göçmen merkezlerinden biri haline geldiklerini aktardı.

Sadovyi, "Saldırının nereden yapılacağı hakkında bir tahminimiz yok. Mesela bu son füzeler, Rusya tarafından Karadeniz üzerinden ateşlendi" ifadesini kullandı.

UKRAYNA BAŞBAKANI: RUSYA AVRUPA KONSEYİ'NDEN İHRAÇ EDİLMELİ

Öte yandan, Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya'nın üyesi olduğu Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini belirtti.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulu, Rusya-Ukrayna savaşını görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

Şmıgal, video konferans yoluyla AKPM Genel Kurulu'na yaptığı konuşmada, Ukrayna halkının sesini duyurma fırsatı verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyanın Rusya'nın oluşturduğu "tehdit" konusunda gözlerini açtığını söyleyen Şmıgal, Rusya'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) birçok maddesini ve 8 yıldır insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Şmıgal, Rusya'nın insan hakları ihlallerine ilişkin her gün kendilerine bilgi geldiğini aktardı.

Uluslararası toplumun buna orantılı şeklide müdahale etmesi gerektiğini ifade eden Şmıgal, Rusya'nın Avrupa Konseyi'nden derhal ihraç edilmesini istediklerini kaydetti.

Şmıgal, Rusya'nın başlattığı savaşla "terör" ve "soykırım" suçlarının cezasız kalmayacağını vurguladı.

"ÜÇÜNCÜ DÜNYA SAVAŞINA DÖNÜŞEBİLİR"

Savaşta 12 binden fazla Rus askeri öldürüldüğü bilgisini teyit ettiklerini ifade eden Şmıgal, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın üçüncü dünya savaşına dönüşebileceğini açıkladı.

Şmıgal, Ukrayna'yı ve Avrupa'yı savunmak için birlik içinde olunması ve nükleer felaket yaşanmadan saldırıların durdurulması gerektiğini kaydetti.

"UKRAYNA HAVA SAHASI KORUNMALI"

Ukrayna'nın hava sahasının korunması gerektiğini ifade eden Şmıgal, Rusya-Ukrayna savaşının 18'inci gününde yaklaşık 90'ı çocuk olmak üzere binlerce insanın hayatını kaybettiği, Ukraynalıların evsiz kaldığını ve gıda ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi.

Şmıgal, savaşta eğitim, sağlık kuruluşlarının ve diğer sivil yapıların yıkıldığını ifade ederek, Ukraynalıları ağırlayan Avrupa ülkelerine teşekkürlerini iletti.

Bu konuşmayı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yapması planlanıyordu ancak AKPM Genel Kurulu'na katılamaması nedeniyle konuşmayı Başbakan Şmıgal yaptı.

AKPM Genel Kurulu'nun toplantısı yarın da devam edecek.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi'nde ve Parlamenterler Meclisi'nde temsil hakkı askıya alınmıştı.