Rusya: Biden ve Blinken dahil 13 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine aldık
HABER MERKEZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, üst düzey Rus yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanması da dahil Washington'un uyguladığı bir dizi yaptırıma yanıt verdiğini duyurdu.
ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a yaptırım kararı alındı.
Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hillary Clinton'ın da Rusya'nın yaptırım listesine girdiğini açıkladı.
KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI
Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.