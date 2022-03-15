Politika

Rusya: Biden ve Blinken dahil 13 ABD’li yetkiliyi yaptırım listesine aldık

Rusya; ABD Başkanı Joe Biden, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve CIA Direktörü William Burns dahil 13 ABD'li yetkilinin yaptırım listesine alındığını açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, üst düzey Rus yetkililerin ABD'ye girişinin yasaklanması da dahil Washington'un uyguladığı bir dizi yaptırıma yanıt verdiğini duyurdu. 

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'a yaptırım kararı alındı.

Beyaz Saray Sözcüsü Psaki, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, ABD Savunma Bakanı Austin ve Hillary Clinton'ın da Rusya'nın yaptırım listesine girdiğini açıkladı.

KANADA BAŞBAKANI TRUDEAU DA YAPTIRIM LİSTESİNE ALINDI

Rusya, Kanada Başbakanı Trudeau ve bazı yetkililerin bulunduğu 313 Kanada vatandaşının yaptırım listesine alındığını açıkladı.

 

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