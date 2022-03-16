Ukrayna’da yaşayan Kürt doktor: Nereye gitsek savaş peşimizden geliyor

LVIV (K24)

Rojava’nın Afrin kentinden Dr. Adnan Reşo 32 yıldır Ukrayna'da yaşıyor.

Dr. Adnan Reşo, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından ülkeyi terk etmediğini ve bu ülkede mesleğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi.

K24 muhabirinin sorularına yanıt veren Dr. Adnan Reşo, savaşın başlamasıyla Ukrayna’yı neden terk etmediğini şu sözlerle ifade etti:

“Burası bizim ülkemiz gibi. Burada eğitimimi tamamladım, eğitimimin ardından mesleki diplomamı burada aldım. İnsanlar beni tanımaya başladı ve bu ülke bana birçok olanak sağladı. Afrinliyim, ama gerçekten de burası benim ülkem gibi. Ülke insanın annesi gibidir, anneniz hastalandığında onu bırakıp gidemezsiniz. Rusya’nın Ukrayna saldırısının ilk iki gününde hepimizde panik durumu yaşandı ve ne yapacağımızı bilemedik. Üçüncü ve dördüncü günlerde burada kalmaya karar verdik. Eşim ve çocuklarım da aynı kararı verdi.”

Sosyal medya hesaplarından açıklama yaptıklarını ve Ukrayna’da kalmaya karar verdiklerinden söz eden Reşo, “Her birimiz birer askeriz, işyerlerimizde çalışmamızı sürdürüyoruz. Ülkemize yardım etmemiz gerekiyor. Bu yüzden hastaların tedavisini sürdürüyoruz, diş tedavisi görmek isteyenlere yardım ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Reşo, “Parası olmayanlar da buraya gelip tedavi olabilir. Ayrıca Ukrayna ordusuna 30-40 dolar gönderiyoruz” ifadelerini kullandı

Ukrayna halkının Rusya’nın saldırıları karşısında birlik olduğuna dikkat çeken Dr. Adnan Reşo, “Ukrayna, Rusya tarafından parça parça haline getirilmek isteniyor” dedi.

Halepçe Katliamı’nın yıldönümüyle ilgili de düşüncelerini paylaşan Reşo, “Bu acılar gerçekten de derin. Halepçe Katliamı yaşandığında çocuktum fakat bugün gibi anımsıyorum. Kürtlerin bahtı böyle: Nereye gitsek savaş peşimizden geliyor. Burada yaşananlar da daha derin yaraları barındırıyor. Bu sadece Ukrayna’nın yarası değil, tüm Avrupa ile tüm dünyanın yarasıdır” şeklinde konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 21. gününde devam ediyor.