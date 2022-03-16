Çavuşoğlu Moskova’da Lavrov’la görüştü

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Moskova'da bir araya gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Ukrayna krizini görüştü. Bakanlar yaptıkları ikili görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Sergey Lavrov, "İki ülke arasındaki siyasi diyalog ve Sayın Putin ile Sayın Erdoğan arasındaki diyalog bizim için çok önemli. Türkiye'deki 9. İşbirliği Konseyi'nin detaylarını konuştuk bugün. Türk-Rus ilişkileri genel anlamda bölgede istikrarın teşkil edilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

"Ankara pragmatik bir yaklaşım izliyor” diyen Lavrov, “Son derece dengeli bir yaklaşım var. Ankara yaptırımlara karışmadı. Diplomatlarımız ve askerlerimiz ortak çabalarla Libya ve Suriye'de çatışmasızlığı sürdürmek için çaba veriyor. BMGK'nın ilgili kararları kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sıradaki Astana Zirvesi'nin Tahran'da yapılması teklif ediliyor. Bugün Ukrayna çevresindeki durumu detaylıca ele aldık. Harekâtımızın temel iki nedeni var. Birinci Ukrayna'nın silahsızlaştırılması, ikincisi de Ukrayna'nın faşist ideolojiden temizlenmesi. Ülkedeki herkes barış içinde yaşasın istiyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK

Lavrov'un ardından söz alan Bakan Çavuşoğlu söze "Daveti ve yaptığımız görüşmeler için sayın Lavrov'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Bugün Antalya'dan sonra tekrar bir araya geldiğimiz için mutluyum. Ukrayna'daki krizin başından beri net bir tutum takındık. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Başından beri hem insani hem kalıcı ateşkes için çaba sarf ediyoruz" diyerek başladı.

Çavuşoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ukrayna'da akan kan ve gözyaşının artık durması lazım. Savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmaz. Liderlerimiz arasında saygıya dayalı güçlü bir diyalog var. Bu diyalog sadece bizim için değil bölge içinde faydalı olduğuna inanıyoruz. Rusya'nın güven duyduğu bir ülke olarak görüşlerimizi açıklıkla ortaya koyuyoruz. Biz komşuyuz, dostuz ve doğru bildiklerimizi söylemek durumundayız."

"PUTİN İLE BİR GÖRÜŞME DAHA YAPILABİLİR"

Çavuşoğlu, “Bölgedeki şartlara rağmen diplomasiye olan inancımızı asla kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz” diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her iki tarafla da görüşen bir ülke olarak elimizden gelen katkıyı sağlıyoruz. Her yapılan görüşme karşılıklı pozisyonların anlaşılması için faydalıdır. Coğrafyamızda istikrasızlık oluşturan bir çok sorun var. Etkileri bölgesel ölçeğin ötesine geçen çok önemli bir durum var şu anda. Liderimiz sayın Putin ve Zelenksiy ile birçok görüşme gerçekleştirdi. Önümüzdeki günlerde Putin ile bir görüşme daha söz konusu olabilir. Ben de meslektaşlarımla sürekli iletişim halindeyim."

Türkiye Dışişleri Bakanı, "Amacımız bu yaşananlardan ders alınıp bölgenin barışı için hep beraber tekrardan çalışmak. Bu süreçte Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı çabalarımızı gerçekleştiremezdik" dedi.

Bu arada Çavuşoğlu şunları kaydetti:

“Bugün bölgedeki ve Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdik. Libya ve Güney Kafkasya'yı konuştuk. Ermenistan ile başlattığımız bir süreç var. Rusya'nın da kolaylaştırıcı olduğu görüşmeler sürüyor. Bu diyaloğu sürdüreceğiz. Rusya ve Azerbaycan'ın bu süreci desteklediğini biliyoruz. Önce ateşkesi sağlayalım sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz."