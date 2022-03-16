Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 88 Covid-19 vakası

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgını dolayısıyla son 24 saatte 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 5 bin 884 Covid-19 testi yapılırken, 88 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 478 kişi sağlığına kavuşurken, 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 4 milyon 82 bin 172 Covid-19 testi yapılırken, 435 bin 403 kişide virüs görüldü.

Şimdiye kadar 425 bin 275 kişi sağlığına kavuşurken, 7 bin 414 kişi yaşamını sağlığına kavuştu.

2 bin 714 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.